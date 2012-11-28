Цена нефти продолжила рост на статданных из США

08:59, 28 ноября 2012
Энергетика
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На мировых торгах в среду, 28 ноября, цены на нефть растут на фоне статданных из США.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже повысилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 110,11 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,05 доллара, или на 0,06% - до 87,23 доллара за баррель.

Согласно статданным, индекс доверия потребителей к экономике США вырос до 73,7 пункта с пересмотренного октябрьского показателя в 73,1 пункта, достигнув максимальной отметки с февраля 2008 года. Аналитики ожидали увеличения индекса до 73 пунктов с непересмотренных 72,2 пункта месяцем ранее.

Лучше прогнозов также оказалась статистика по объему заказов на товары длительного пользования. В октябре показатель не изменился, хотя ожидалось его снижение на 0,7%.

В то же время более сильный рост на "черное золото" ограничивают данные API, согласно которым запасы нефти на оптовых складах США выросли за прошедшую неделю на 1,96 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

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