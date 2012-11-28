Испанская Gas Natural SDG усомнилась в полномочиях своего представителя по LNG-терминалу

Испанская компания Gas Natural SDG, SA выясняет, имел ли ее представитель полномочия подписывать соглашения о сотрудничестве с украинской стороной по реализации проекта «LNG-терминал» 26 ноября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Насколько я понял, они сейчас выясняют технические вопросы, связанные с тем, была ли у него доверенность (на подписание - УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Бойко отметил, что представитель, подписавший документ, участвовал от компании Gas Natural SDG, SA во всех переговорах с Украиной.

«Он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, в понедельник Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Соглашение подписали председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Однако позже представитель Gas Natural в комментарии агентству Reuters заявил, что компания пока не планирует инвестировать в терминал по приему и регазификации сжиженного природного газа («LNG-терминал») в Украине.

«Gas Natural не подписывала каких-либо соглашений по инвестированию в проект LNG и пока не рассматривает такую возможность в будущем», - сказал Reuters представитель испанской компании.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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