Азаров: сжиженный газ из LNG-терминала будет стоить вдвое дешевле, чем российский

Сжиженный газ из LNG-терминала обойдется Украине в 2 раза дешевле, чем газ, закупаемый в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая в среду заседание Кабинета министров.

«Сжиженный газ для нас вдвое дешевле, чем российский. С выходом на полную мощность терминала в порту «Южный» Украина сможет получать более 10 миллиардов кубометров газа. Это почти половина объемов, которые Украина получает в России», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что это серьезный шаг на пути энергонезависимости Украины, и предложил украинским инвесторам вкладывать деньги в этот проект.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября т.г. Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

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