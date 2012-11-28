ДТЭК сменил генерального директора «ДТЭК Павлоградуголь»

Исполняющим обязанности генерального директора «ДТЭК Павлоградуголь» назначен Сергей Воронин.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, изменения произошли в связи с избранием генерального директора «ДТЭК Павлоградуголь» Артура Мартовицкого народным депутатом Украины.

Также в сообщении отмечается, что С.Воронин по совместительству занимает должность технического директора предприятия и владеет его акциями в размере 0,0000036% (200 штук).

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.