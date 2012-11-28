Украина увеличила потребление угля на 7%

Потребление угля в Украине за 10 месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,8% - до 50,747 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями за 10 месяцев текущего года увеличилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,999 млн тонн.

Потребление угля в октябре 2012 года по сравнению с предыдущем месяцем увеличилось на 4,4% - до 5,265 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины за десять месяцев 2012 года увеличили добычу угля на 5,1% - до 71,166 млн тонн с 67,740 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичному замещению отечественным углем.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или на 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом - до 81,859 млн тонн.