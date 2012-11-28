Бойко надеется, что плавучий завод по регазификации сжиженного газа прибудет летом

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко надеется, что плавучий завод по регазификации сжиженного газа, который планируется арендовать у американской компании Excelerate Energy LLC, будет в Украине уже летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 28 ноября, журналистам.

«Мы работу начинаем буквально с завтрашнего дня, я имею в виду поставку плавучего завода. Мы делаем все, чтобы завод прибыл летом», - сказал Ю.Бойко.

Он отметил, что фактором, который может продлить сроки поставки завода, является прокладка канала, и сейчас решается вопрос, как найти возможность избежать прокладки этого канала.

Напомним, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Соглашение подписали председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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