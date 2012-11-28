Каськив: отказ испанской компании от LNG–терминала не имеет принципиального значения

Доха (Катар). Отказ испанской компании от участия в реализации проекта «LNG-терминал» не будет иметь принципиального значения для реализации проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, так прокомментировал информацию в СМИ по поводу отказа испанской компании от участия в проекте LNG-терминала председатель Госагентства по вопросам инвестиций Владислав Каськив.

«...любая компания имеет право принять решение на том этапе, когда возникают юридические последствия. И мы, конечно, очень ценим это дружеское сотрудничество, но никакого принципиального значения для реализации проекта такое решение не будет иметь, потому что у нас есть целый круг партнеров, испанская компания никакого эксклюзива или принципиального значения для его реализации не имела. Поэтому это можно фактически считать техническим вопросом, - отметил В.Каськив. - Мы надеемся, что эта проблема носит технический характер, но если под давлением понятных обстоятельств испанская сторона приняла решение не принимать участия в проекте, то мы с пониманием отнесемся к такому решению, поскольку понимаем, в каких условиях реализуется национальный проект LNG-терминал».

По словам В.Каськива, ключевым для Украины является доставка морской платформы на черноморское побережье Украины, и эта задача сейчас активно реализуется.

«Мы подписали соответствующее соглашение с американской компанией Excelerate Energy LLC, это компания №1 на рынке, и сейчас мы с воодушевлением и активно работаем», - отметил В.Каськив.

На вопрос о финансировании проекта В.Каськив отметил, что украинская сторона со своим участием в проекте почти готова.

«На сегодняшний момент мы уже 4-5 месяцев ведем переговоры с рядом потенциальных компаний-инвесторов, которые примут участие в консорциуме инвесторов. Эти компании могут представлять разные регионы, более того, у нас есть даже заявки со стороны отдельных государств – соседей Украины по участию в этом консорциуме, - отметил председатель Госагентства по вопросам инвестиций. - Для того, чтобы структурировать консорциум инвесторов, необходимо еще некоторое время, примерно несколько месяцев, которые совпадают во времени с подготовкой уже технологического процесса, в частности, строительства подводного канала для судов».

Напомним, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил, что испанская компания Gas Natural выясняет, имел ли ее представитель полномочия подписывать соглашения о сотрудничестве с украинской стороной по реализации проекта «LNG-терминал» 26 ноября т.г.

Напомним, в понедельник Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

У компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Однако позже представитель Gas Natural в комментарии агентству Reuters заявил, что компания пока не планирует инвестировать в терминал по приему и регазификации сжиженного природного газа («LNG-терминал») в Украине.

«Gas Natural не подписывала каких-либо соглашений по инвестированию в проект LNG и пока не рассматривает такую возможность в будущем», - сказал Reuters представитель испанской компании.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.