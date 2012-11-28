Польша с 2013 года снизит цену газа для населения на 10%

Варшава. Жители Польши со следующего года смогут покупать газ для бытовых нужд в среднем на 10% дешевле благодаря полученной в ноябре скидке на поставляемое в страну топливо от российского "Газпрома".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, отметив, что среди 27 государств Евросоюза дешевле газ будет стоить только для граждан Румынии.

Глава польского правительства Дональд Туск, которого цитируют польские СМИ, объяснил это тем, что Румыния обеспечивает свои потребности в газе за счет собственной добычи на 80%, в то время как Польша - только на треть.

Премьер также подчеркнул, что власти намерены реализовать планы по диверсификации поставок газа в Польшу, что должно позволить добиться дальнейшего снижения цен на это топливо.

По данным государственной нефтегазовой компании PGNIG, средний счет за газ, используемый для приготовления пищи на газовых плитах, снизится до 112,5 долл. с около 125 долларов в год, за подогрев воды - до почти 430 долларов с 475 долларов, за обогрев домов - до 1530 долл. с более, чем 1700 долларов в год.

Польская Gazeta Wyborcza отметила, что PGNIG cнизит цену на газ для промышленных потребителей всего на около 3,3%, заметив, что ранее она повысила стоимость для этой категории клиентов на 15%.

Как сообщал УНИАН, ранее PGNIG объявила о том, что ей удалось добиться скидки на поставляемый в Польшу российский газ, которая, по данным польского министра госимущества Николая Будзановского, составила более 15%.

Компания заявила, что полученная скидка позволит ей снизить цены на газ для населения со следующего года.

Справка УНИАН. В Польше цены на газ устанавливает специальный государственный орган Urzęd Regulacji Energetyki, в который PGNIG подает заявку на повышение или снижения цены c соответствующей аргументацией, с которой URE может согласиться или нет.

Польша, которая потребляет ежегодно около 14 млрд кубометров газа, согласно действующему до 2022 года контракту, будет покупать у России более 10 млрд кубометров газа ежегодно.

В то же время власти пытаются сократить зависимость от россиян через строительство LNG-терминала на Балтийском побережье и развитие проектов по добыче сланцевого газа.