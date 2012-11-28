Украина рассчитывает найти решение для поставок газа из Катара
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина рассчитывает найти необходимые решения для реализации поставок газа из Катара.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в столице Катара, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, достигнуты ли конкретные договоренности по поводу поставок газа из Катара в Украину с транспортировкой через Турцию.
«Сейчас мы находимся в рабочем процессе», - отметил В.Янукович, добавив, что «такая тройка представителей Украины, Катара и Турции сегодня работает над практическими решениями».
«У нас есть надежда, есть энтузиазм. Найдем все необходимы решения», - сказал Президент.
По его словам, Украина рассчитывает, что Катар - крупнейший экспортер сжиженного газа в мире, станет одним из важных поставщиков сырья для проекта «LNG-терминал».
«Знаю, что представители Национального проекта «LNG-терминал» уже ведут предметные переговоры с компанией «Qatargas» по поводу поставок сырья в Украину», - сказал Глава государства.
Напомним, 26 ноября с.г. Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».
Кроме того, в понедельник, 26 ноября, Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».
Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.
30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЕО) проекта «LNG-терминал».
Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЕО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).
В соответствии с ТЕО, проект может быть реализовано в течение 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.
Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн. евро. Доля Украины в проекте составит 25%+1 акция.