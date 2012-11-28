Regal Petroleum начнет добычу газа на новой скважине Свиридовского месторождения

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum, подконтрольная одной из крупнейших инвестиционных групп в Украине - «Смарт-Холдинг», начнет коммерческую добычу газа на новой скважине Свиридовского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга».

Согласно сообщению, компания завершила бурение скважины СВ-53 на Свиридовском газоконденсатном месторождении глубиной 5450 м и провела первичные испытания.

«По итогам испытаний дебит скважины стабилизировался на прогнозируемом уровне - 150 тыс. куб. м газа и 40 куб. м конденсата в сутки, что в общей сложности соответствует 1187 баррелям нефтяного эквивалента», - сказано в сообщении.

Также в сообщении говорится, что в настоящее время проводится демонтаж буровой установки, после чего будет произведено ее подключение к установке подготовки газа (УПГ). «Данные работы займут приблизительно два месяца, после чего будут проведены эксплуатационные испытания скважины», - отмечено в сообщении.

Как сообщает пресс-служба компании, вторая скважина - MEX-105 - на Мехедовско-Голотовщинском месторождении (Полтавская обл.) пробурена до глубины 4 650 м и в настоящий момент на ней устанавливаются обсадные трубы диаметром 245 мм, а затем будет продолжено бурение скважины до проектной глубины 5 250 м.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.

Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.