BP временно запрещено заключать контракты с правительством США

Агентство по охране окружающей среды США временно запретило BP и аффилированным с ней компаниям заключать новые контракты с американским правительством, ссылаясь на то, что у нефтяной компании «отсутствует целостность бизнеса», из-за катастрофического разлива нефти в Мексиканском заливе, сообщает Reuters.

«Федеральные органы исполнительной власти принимают эти меры для обеспечения целостности Федеральной программы по ведению бизнеса только с ответственными лицами или компаниями. Временные запреты являются стандартной практикой, когда задаются вопросы об ответственности по уголовному делу», - говорится в заявлении организации.

Сама компания пока не дает комментарии. Как отмечает Reuters, BP сознавала риск того, что ей могут запретить новые контракты.

В середине ноября ВР согласилась признать себя виновной и заплатить штраф в 4,5 млрд долл. сверх той суммы, которую компания уже заплатила по искам по делу об аварии на платформе в Мексиканском заливе.

Двум сотрудникам British Petroleum ранее были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по делу об аварии на платформе в Мексиканском заливе

Взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon, которую ВР использовала для добычи нефти на скважине Макондо в Мексиканском заливе, произошел в апреле 2010 года. При взрыве погибло 11 человек. Авария привела к самому масштабному разливу нефти в истории США. Утечка нефти нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида и Техас. В Мексиканский залив вылилось, по различным оценкам, до 5 млн баррелей нефти, передает "Газета.Ru".

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