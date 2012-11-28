Gas Natural заявляет, что соглашение по «LNG-терминалу» подписал не ее представитель

Испанская компания Gas Natural заявляет, что человек, который в понедельник, 26 ноября, подписал соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компанией Gas Natural (Испания), не является ее представителем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Gas Natural.

«Человек, принимавший участие в событии, состоявшемся в понедельник в Киеве, не является представителем компании. В этой связи компания оставляет за собой право предпринять любые правовые действия, приемлемые по ходу расследования ситуации», - сказано в сообщении.

Компания еще раз подтвердила, что не подписывала никаких инвестиционных контрактов и не возглавляла никаких консорциумов по реализации данного проекта.

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Как сообщал УНИАН, две испанские нефтегазовые компании – Gas Natural и Enagas – заявили в понедельник агентству Reuters, что пока не планируют инвестировать в терминал по приему и регазификации сжиженного природного газа («LNG-терминал») в Украине.

Ранее в этот же день Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Соглашение подписали: председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.