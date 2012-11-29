Подписант соглашения от Gas Natural по «LNG терминалу» признал, что не имел полномочий
Джорди Бонвехи, который 26 ноября от имени испанской компании Gas Natural Fenosa подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины об участии компании в реализации проекта «LNG терминал», признал, что не имел права подписывать этот документ.
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
Вместе с тем он отметил, что на момент подписания документа думал, что имел такие полномочия.
"Я думал, что могу подписать (соглашение), а затем согласовать это с компанией", - сказал он.
При этом Дж.Бонвехи отказался сказать, какую компанию представляет.
Как сообщалось, компания Gas Natural Fenosa направила официальное уведомление о том, что участник подписания документов 26 ноября в Киеве Джорди Бонвехи не представляет компанию и компания готова принять в отношении него соответствующие юридические меры при необходимости.
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