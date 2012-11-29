Новости из США подняли цену нефти

На мировых торгах в четверг, 29 ноября, цены на нефть растут на статданных из США по запасам "черного золота", а также заявлениях власти страны относительно решения вопроса госдолга.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,31 доллара, или на 0,28%, - до 109,82 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI подросла на 0,37 доллара, или на 0,43%, - до 86,86 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 23 ноября, сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 374,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что показатель увеличился на 350 тысячей баррелей - до 374,8 миллиона баррелей.

Кроме того, участников торгов обнадежило заявление президента США Барака Обамы. Он ожидает согласования мер по сокращению госдолга и дефицита бюджета страны до Рождества, передает Bloomberg.