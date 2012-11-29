Скандала вокруг LNG-терминала можно было избежать, считает Соколовский

Скандал относительно участия испанской компании в украинском проекте «LNG-терминал» порожден исключительно украинской стороной, его можно было избежать, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"В нем (скандале - УНИАН) не стоит винить никого из-за границы, как бы не подавались их мотивы. Скандала можно было избежать, если бы была соблюдена процедура подписания международных документов. В частности, к переговорам и к подготовке международного двустороннего инвестиционного документа, как это видно из СМИ, снова не привлекались украинские дипломаты (из МИДа Украины или из Посольства Украины в Испании), которые при любых обстоятельствах не допустили бы подписание документа без надлежащего оформления и фиксации полномочий лиц, которые его подписывают. Этого не скажешь об испанской стороне - ведь на подписании присутствовал посол Испании в Украине ", - отметил Б.Соколовский.

Кроме этого, он убежден, что данный скандал, "мягко говоря", не будет способствовать притоку иностранных инвестиций в критически важный для Украины проект, да и инвестиций в целом, какими бы искренними или неискренними были объяснения случившегося.

"Игнорирование дипломатов в очередной раз привело к позору ряда первых лиц государства и демонстрации миру и украинскому обществу их непрофессионализма. Пора уже научиться сначала сделать дело, а потом - PR-акцию. В любой цивилизованной стране еще 28 ноября должны были быть громкие отставки чиновников, которые допустили ошибки при исполнении должностных обязанностей и таким образом опозорили свою честь", - отметил Б.Соколовский.

Как сообщал УНИАН, Джорди Бонвехи, который 26 ноября от имени испанской компании Gas Natural Fenosa подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины об участии компании в реализации проекта «LNG терминал», признал, что не имел права подписывать этот документ. Вместе с тем он отметил, что на момент подписания документа думал, что имел такие полномочия.

Как сообщалось, компания Gas Natural Fenosa направила официальное уведомление о том, что участник подписания документов 26 ноября в Киеве Джорди Бонвехи не представляет компанию и компания готова принять в отношении него соответствующие юридические меры при необходимости.

Как известно, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». В частности, компания должна была выступить инвестором реализации проекта.

Изначально планировалось, что документ от испанской стороны подпишет директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Однако из-за того, что он не смог по неназванным причинам быть на церемонии, документ подписал Джорди Бонвехи, который, по информации СМИ, не работает в Gas Natural и является профессиональным коммерческим представителем, представляет интересы Gas Natural, Enegas, других испанских компаний.

После подписания документа агентство Reuters со ссылкой на представителей компании сообщило, что Gas Natural не планирует инвестировать средства в реализацию проекта «LNG терминал».

Позже министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что представитель, подписавший документ, участвовал от компании Gas Natural SDG, SA во всех переговорах с Украиной.

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