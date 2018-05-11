Скандал с LNG-терминалом: допонтовались

После нескольких дней шока от скандала с подписанием (или - неподписанием) соглашения между Нацагентством по инвестициям Украины и испанской компанией Gas Natural о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал» ситуация стала проясняться. Сейчас практически на 100% понятно, что все, скорее всего, произошло из-за элементарного «понтовства» украинской власти (на разном уровне и, безусловно, в пику России) - мол, глядите, какие мы крутые! В итоге "понты" оказались очень дорогими...

Вспомним - само мероприятие 26 ноября, было заявлено премьер-министром Николаем Азаровым как первый шаг к энергетической независимости Украины, и преподнесено особо помпезно – начало строительства соединяющей ГТС и терминал трубы, видео-конференция, море прессы, прямая трансляция, зарубежные дипломаты... Но если попытаться понять значимость данного конкретного мероприятия, то сколько «не вглядывайся руками и не ощупывай глазами", оно "яйца ломанного и гроша выеденного" не стоит.

Соглашения о сотрудничестве, подписанные как с американской, так и испанской компаниями, носят исключительно рамочный характер, и по определению не могут содержать никакой конкретики, не говоря уже о каких-либо крупных финансовых обязательствах. Кстати, сейчас многие, не видя самих текстов документов, озвучивают сумму соглашения с испанской компанией в миллиард долларов. Откуда что берется?

Нужно было иначе, но как же без «понтов»

Буквально за час до начала торжественной церемонии старта реализации проекта «LNG-терминал» украинская сторона не имела подтверждения, что заявленные от испанской стороны представители прибудут в Киев для подписания документа. Поэтому соглашение с Gas Natural до последнего момента планировалось снять с повестки дня. И это был бы самый верный шаг. Однако поступили иначе. Почему? Да, скорее всего, из-за сильного желания лишний раз «понтонуться» и «не осрамиться перед начальством». Конечно, чем больше документов подписано, тем круче. Да еще с "иностранным инвестором". На мероприятие приглашен премьер-министр, Президент в курсе… Нужен был выход из создавшегося положения, и его нашли, использовав принцип "куклы" (помните такой развод из 90-х: вместо пачек денег - пачки нарезанной бумаги, только сверху и снизу приложено по парочке настоящих купюр). Вместо официального представителя компании решили «подсунуть» человека из состава «сопровождающих лиц» - Джорди Бонвехи. Какими мотивами он руководствовался - непонятно... Так или иначе, проконсультировавшись «с Мадридом»(!), как потом в прессе сообщил председатель координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк, Д.Бонвехи практически перед самым началом церемонии заявил, что подпишет документ с испанской стороны (он, судя по фотографии, таки ставил свою подпись под документами). Ну, слава Богу, обрадовались наши. Никто из организаторов даже не удосужился подтвердить у Gas Natural его полномочия.

Позже Д.Бонвехи признал, что не имел права подписывать соглашение. «Я думал, что могу подписать, а затем согласовать это с компанией», - сказал он. При этом Д.Бонвехи отказался уточнить, какую компанию на самом деле представляет.

В целом, все вышло глупо и абсурдно. В далекой Испании новости с Украины, как оказалось, не просто оперативно читают, но и тут же на них реагируют. В итоге, получилось, что первый шаг Украины к энергетической независимости пришелся на... грабли, которые ей услужливо подсунули нерадивые (или, наоборот, чрезмерно ретивые) чиновники.

Причем, итог «упорной» работы, очевидно, эти самые ответственные за проект чиновники предчувствовали. Как тогда можно объяснить заявление в преддверии действа главы Нацагентства по инвестициям Владислава Каськива, что в СМИ может быть начата «информационная атака» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал»? Что имеется в виду, он не конкретизировал. А когда ЧП состоялось, «отмазался», дескать, отказ испанской компании от участия в проекте не имеет принципиального значения, «потому что у нас есть целый круг партнеров, испанская компания никакого эксклюзива или принципиального значения для его реализации не имела. Поэтому это можно фактически считать техническим вопросом».

Можно, конечно, поразмышлять о том, что какие-то третьи стороны были заинтересованы в дискредитации проекта «LNG-терминал». Но даже если это так, то в данном случае вполне можно было избежать конфуза - просто действовать по правилам, а не исходя из привычных принципов "авось пронесет", "кто не рискует, тот не пьет шампанское" и "где наша не пропадала"...

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что скандал порожден исключительно украинской стороной.

«В нем (скандале – ред.) не стоит винить никого из-за границы, как бы ни подавались мотивы. Скандала можно было избежать, если бы была соблюдена процедура подписания международных документов. В частности, к переговорам и подготовке международного двустороннего инвестиционного документа, как это видно из СМИ, снова не привлекались украинские дипломаты (из МИДа Украины или из Посольства Украины в Испании), которые при любых обстоятельствах не допустили бы подписание документа без надлежащего оформления и фиксации полномочий лиц, которые его подписывают. Этого не скажешь об испанской стороне - ведь на подписании присутствовал Посол Испании в Украине", - отметил Б.Соколовский.

Он убежден, что скандал, «мягко говоря», не будет способствовать притоку иностранных инвестиций в критически важный для Украины проект, да и инвестиций в целом, какими бы искренними или неискренними были объяснения случившегося.

«Игнорирование дипломатов в очередной привело к позору ряда первых лиц государства и демонстрации миру и украинскому обществу их непрофессионализма. Пора уже научиться сначала сделать дело, а потом - PR-акцию. В любой цивилизованной стране еще 28 ноября должны были состояться громкие отставки чиновников, допустивших ошибки при исполнении должностных обязанностей и таким образом опозорили свою честь ", - подчеркнул Б.Соколовский.

Ну насчет "кадровых" предложений решения проблемы - за различными благодетелями страны не заржавело.

Как и можно было ожидать, со своим заявлением по поводу случившегося выступила Объединена оппозиция «Батькивщина», потребовав немедленно привлечь к ответственности Януковича, Азарова и Каськива. Народный депутат, первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев назвал этот случай мошеннической сделкой с неизвестным испанским инвестором, которая может стоить Украине миллиардных потерь и потери территорий целых областей страны. По его словам, данная тема будет первой, которую рассмотрит парламент нового созыва.

По информации Соболева, В.Каськив не имеет высшего образования и поэтому вообще не имеет оснований занимать высокую государственную должность и, соответственно, не имеет полномочий подписывать государственные документы.

Не менее интригующе прозвучало требование уволить Каськива и со стороны... Виктора Медведчука, который в своем блоге очень четко и оперативно написал, что после этого скандала должна завершиться госкарьера бывшего "помаранчевого оклейщика листовками заборов". Не будем развивать дальше тему "Кто такой В.Медведчук" в глобальном геополитическом понимании...

И еще пара-тройка более и менее известных блогеров "назначили" Каськива единственно ответственным за скандал. В общем, как-то уж больно единогласно зазвучали предложения сделать "уволенным за все" главу Нацагентства по инвестициям.

Но видимо, пока "наверху" еще определяются. Ясно, что едва ли за скандал будут отвечать карьерой также премьер и президент, как того требует оппозиция. Также едва ли адекватным будет решение возложить всю ответственность за международный скандал совсем уж на рядовых участников процесса.

В любом случае понятно, что решение по кадрам принято будет. Остается интрига: "уйдут" таки главу Нацагентства Каськива или руководителя проекта LNG-терминал Демьянюка?

Юрий Ходжаян (УНИАН)

P.S. Кстати, сегодня сам Каськив заявил, что готов уйти в отставку, если "это будет способствовать реализации проекта".