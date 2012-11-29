Каськив готов уйти в отставку из-за скандала

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив готов уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине LNG-терминала.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Если это (отставка - УНИАН) будет способствовать реализации проекта – какие вопросы? Для меня вообще строительство LNG-терминала – это не вопрос моей судьбы, это стратегический вопрос для Украины, который не реализовывался 20 лет, - сказал В.Каськив. - Все, что мешает реализации проекта, я готов снять».

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 ноября, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как уточнял тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.