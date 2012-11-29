НКРЭ разрешила двум компаниям поставку газа по нерегулируемому тарифу

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила двум частным компаниям поставки газа в объеме 20 млн куб. м по нерегулируемому тарифу.

Соответствующее решение было принято НКРЭ на заседании 29 ноября.

Согласно принятому решению, компания «Верена-Трейд» (г. Киев) будет поставлять газ в объеме до 10 млн куб. м; «Ариона-Торг» (г. Киев) - также до 10 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе НКРЭ выдала разрешения трем частным компаниям на поставки газа в объеме 1,5 млрд куб. м по нерегулируемому тарифу.

3 октября текущего года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.