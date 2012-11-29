Корпоратизация "дочек" Нафтогаза завершится до конца года

Осло. До конца текущего года планируется завершить корпоратизацию дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украина» - «Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха в четверг, 29 ноября, в Осло в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца этого года мы планируем завершить корпоратизацию дочерних предприятий «Укртрангаза» и «Укргазвыдобування», - сказал он.

В.Макуха также отметил, что проводится реформирование НАК «Нафтогаз Украины» и сейчас идет работа по выделению непрофильных активов компании.

«По нашему мнению, это позволит существенно повысить эффективность работы компании, прозрачность ее операций и сделает ее более привлекательной для инвесторов», - сказал В.Макуха.

В.Макуха находится в составе делегации, сопровождающей Н.Азарова в ходе его официального визита в Норвегию 29-30 ноября.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Согласно тендерной документации, целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

Напомним, 28 апреля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Кроме того, 13 июня 2012 г. Кабмин принял распоряжение № 360-р «О реорганизации дочерних компаний Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Распоряжение правительства предусматривает реорганизацию дочерней компании «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» путем превращения в Публичное акционерное общество «Укргазвыдобування» и реорганизацию дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в ПАО «Укртрансгаз». В документе отмечается, что управление корпоративными правами относительно публичных акционерных обществ осуществляет НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в соответствии с законодательством.

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