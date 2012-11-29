«Нафтогаз» и компания Новинского подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и дочерняя компания одной из крупнейших инвестиционных групп Украины «Смарт-Холдинга» – «Смарт Мэритайм Груп» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно меморандуму, приоритетными направлениями сотрудничества компаний станет восстановление и развитие технологического флота компании «Черноморнефтегаз».

Как сообщал УНИАН, «Смарт-холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, сконцентрировал 90,2516% акций ПАО «Черноморский судостроительный завод» (г.Николаев) в четырех кипрских компаниях.

Справка УНИАН. Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морскими хозяйственными активами «Смарт-холдинга». SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.