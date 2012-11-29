НКРЭ увеличила уставную мощность «ДТЭК Западэнерго» до 4,628 ГВт

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила установленную мощность энергогенерирующей компании «ДТЭК Западэнерго» на 21 МВт — до 4628,5 МВт с 4607,5 МВт.

Соответствующее решение было принято НКРЭ на заседании 29 ноября.

Изменение установленной мощности связано с модернизацией Бурштынской ТЭС.

Справка УНИАН. «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 72,2% акций компании. Блокпакет «Западэнерго» в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.