DTEK Holdings предоставил «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на 51 млн грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) открыла подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на сумму 51 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании «ДТЭК Днепроэнерго», обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор о предоставлении кредита был подписан сторонами 23 ноября.

Кредитные средства привлекаются сроком на 6 лет под 9% годовых.

Как сообщал УНИАН, ранее управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) открыла подконтрольной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» кредитную линию на сумму 185,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).