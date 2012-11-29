«Донбассэнерго» закупит у «Траст Инвест» уголь на 2,475 млрд грн

Государственная энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» намерена закупить каменный уголь у частной компании «Траст Инвест» (г. Донецк) на общую сумму 2,475 млрд грн для потребления в 2013 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует закупить 1 млн тонн угля группы А, 500 тыс. тонн группы А1 и 1 млн тонн группы П.

Конечный срок подписания договора на поставку - 26 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, государственная энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» намерена закупить каменный уголь у оператора оптового рынка угольной продукции – государственного предприятия «Уголь Украины» на общую сумму 1,243 млрд грн для потребления в 2013 году.

«Донбассэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 305,375 млн грн с 50,026 млн грн.

В конце августа 2012 года Фонд государственного имущества Украины перенес дату проведения приватизационного аукциона по продаже 60,7% госпакета акций «Донбассэнерго» с августа на декабрь 2012 года.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

В середине октября 2012 года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.