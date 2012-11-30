Цены на нефть поползли вниз после резкого роста накануне

На мировых торгах в пятницу, 30 ноября, цены на нефть снижаются после роста до верхней границы торгового диапазона накануне.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,22 доллара, или на 0,2%, - до 110,53 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,33 доллара, или на 0,37%, - до 87,74 доллара за баррель.

Эффект дала и статистика из США. Так, число незавершенных сделок по продажам домов в стране выросло в октябре на 5,2%, в то время как аналитики предполагали рост лишь на 1%. Количество сделок увеличилось до максимума с марта 2007 года.

Кроме того, по второй оценке Минторга, ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7%. По первой оценке экономический рост оценивался на уровне 2%, передает Blomberg.