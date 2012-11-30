Азаров заявляет, что Украина будет закупать у РФ не более 20 млрд куб. м газа в год

Украина в ближайшие годы намерена закупать у России не более 20 млрд кубометров газа в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме.

«Мы поставили задачу в ближайшие годы покупать максимум 18-20 млрд куб. газа», – сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября министр угольной промышленности Украины Юрий Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку в следующем году 18 млрд кубометров газа "Нафтогаз" еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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