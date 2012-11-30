Украина готова обсуждать с Норвегией вопрос о поставках газа на «LNG-терминал»

Осло. Украина готова обсуждать с Норвегией вопрос о поставках сжиженного газа на «LNG-терминал», который планируется построить под Одессой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме.

«Мы рассчитываем, что после завершения строительства (терминала – УНИАН) мы будем иметь возможность покупать примерно 10 млрд кубометров сжиженного газа по действующим, как мы ориентируемся, спотовым ценам, которые сейчас примерно в 2,5 раза ниже, чем российский газ, который мы закупаем. И здесь мы тоже могли бы сотрудничать с Норвегией в этом плане», – сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG-терминалом».

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG-терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG-терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

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