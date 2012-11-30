Украина планирует добывать 20-30 млрд куб. м сланцевого газа в год – Азаров

Украина в ближайшие 5-10 лет планирует выйти на добычу сланцевого газа в объеме 20-30 млрд кубометров ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме.

«Мы рассчитываем, что уже в ближайшие 5-10 лет мы выйдем на добычу объемов сланцевого газа не менее 20-30 млрд кубометров в год», – сказал Н.Азаров.

Напомним, вчера, 29 ноября, премьер-министр Н.Азаров в ходе встречи с представителями энергетических компаний Норвегии заявил, что запасы сланцевого газа в Украине оцениваются в 7 трлн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Украина объявила конкурсы на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне продолжают мониторить рынок сланцевого газа в мире