«Энергоатом» возобновил переговоры со «Сбербанком России» о достройке ХАЭС

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, возобновило переговорный процесс со «Сбербанком России» о финансировании проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом идет речь в ответе на запрос УНИАН, подписанном исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Висарионом Кимом.

«С начала ноября текущего года ГП НАЭК «Энергоатом» возобновил переговорный процесс с ОАО «Сбербанк России» о выделении финансирования проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении. При этом уточняется, что на данный момент ведутся подготовительные работы по формированию условий будущего соглашения.

Вместе с тем, «Энергоатом» отрицает информацию о том, что подписание кредитного соглашения со «Сбербанком России» о финансировании данного проекта задерживается по вине украинской стороны.

«Эта информация не соответствует действительности. На сегодня в ГП «НАЭК «Энергоатом» продолжаются переговоры с ОАО «Сбербанк России» по финансированию проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале октября т.г. в интервью агентству генеральный представитель ГК «Росатом» на территории Украины Александр Мертен заявил, что проект кредитного соглашения находится в «Энергоатоме», куда его направил «Сбербанк России». По словам А.Мертена, Россия в первую очередь заинтересована в выдаче украинской стороной государственных гарантий для покрытия рисков кредитования.

6 сентября текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.