Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети
Крупнейшая в Украине Запорожская АЭС в пятницу, 30 ноября, подключила второй энергоблок к энергосети, после его отключения 29 ноября действием системы защиты.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Согласно сообщению, энергоблок был подключен к энергосети в 11 часов 13 минут.
По информации Госинспекции по ядерному регулированию, 29 ноября в 18 часов 40 минут сработала сигнализация: «Защита от внутренних повреждений генератора», реакторная установка была разгружена до 39% от номинальной мощности.
В качестве возможной причины нарушения Госинспекция указала отказ блока питания системы возбуждения ротора генератора.
По информации «Энергоатома», в Украине по состоянию на 30 ноября в работе находятся 14 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС.
На первом блоке Хмельницкой АЭС – 15-е сутки капитального планового ремонта.
Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.
ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.
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