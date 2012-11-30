Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети

Крупнейшая в Украине Запорожская АЭС в пятницу, 30 ноября, подключила второй энергоблок к энергосети, после его отключения 29 ноября действием системы защиты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок был подключен к энергосети в 11 часов 13 минут.

По информации Госинспекции по ядерному регулированию, 29 ноября в 18 часов 40 минут сработала сигнализация: «Защита от внутренних повреждений генератора», реакторная установка была разгружена до 39% от номинальной мощности.

В качестве возможной причины нарушения Госинспекция указала отказ блока питания системы возбуждения ротора генератора.

По информации «Энергоатома», в Украине по состоянию на 30 ноября в работе находятся 14 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС.

На первом блоке Хмельницкой АЭС – 15-е сутки капитального планового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

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