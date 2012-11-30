Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в газовой сфере

Осло. Норвегия заинтересована в сотрудничестве с Украиной, а, в частности, в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в пятницу, 30 ноября, в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

«Потенциал сотрудничества имеется в трех областях. Во-первых, поставки газа или напрямую, или через спотовый рынок Европы. Во-вторых, участие норвежских компаний в освоении украинских месторождений газа, а крупные месторождения в Украине есть. В-третьих, норвежские компании могли бы участвовать в развитии транспортной инфраструктуры», - сказал Й.Столтенберг.

Что касается возможности закупки Украиной сжиженного газа в Норвегии, то этим вопросом, отметил премьер, занимаются исключительно норвежские коммерческие структуры, работающие на рынке.

Правительство Норвегии, подчеркнул Й.Столтенберг, лишь создает условия для возможности расширения клиентов.

«Мы готовы расширять круг своих клиентов по поставкам газа», - подчеркнул Й.Столтенберг.

Напомним, 30 ноября, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме, Н.Азаров заявил, что Украина готова обсуждать с Норвегией вопрос о поставках сжиженного газа на «LNG-терминал», который планируется построить под Одессой.

«Мы рассчитываем, что после завершения строительства (терминала – УНИАН) мы будем иметь возможность покупать примерно 10 млрд кубометров сжиженного газа по действующим, как мы ориентируемся, спотовым ценам, которые сейчас примерно в 2,5 раза ниже, чем российский газ, который мы закупаем. И здесь мы тоже могли бы сотрудничать с Норвегией в этом плане», – сказал Н.Азаров.

26 ноября Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG-терминалом».

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG-терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG-терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Кроме того, 30 ноября на этом же форуме Н.Азаров заявил, что Украине интересен опыт Норвегии по разработке газа на морском шельфе.

«Здесь нам опыт компаний Норвегии по разработке своих собственных месторождений на шельфе чрезвычайно важен», - сказал Н.Азаров.

В Украине разведку и добычу нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей специализируется компания «Черноморнефтегаз», входящая в состав НАК «Нафтогаз Украины».

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.