Долг населения за электроэнергию увеличился на 10,5%

Долг населения за электроэнергию перед энергоснабжающими компаниями в январе-октябре текущего года увеличился по сравнению в аналогичным периодом прошлого года на 10,5% - до 12,5 млрд грн.

Об этом говорится в протоколе заседания коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности, закрепленном приказом министерства №926 от 26 ноября 2012 года.

Согласно документу, с начала года уровень расчетов потребителей за электроэнергию составил 98,4%.

Справка УНИАН. Долг населения за электроэнергию перед энергоснабжающими компаниями в 2011 году увеличился по отношению к 2010 году на 19,8% - до 11,655 млрд грн (по состоянию на 1 января 2012 года).

Потребление электроэнергии в Украине в январе-октябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% - до 124,13 млрд кВт/ч с 123,664 млрд кВт/ч.