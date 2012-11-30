АМКУ разрешил «Галнафтогазу» купить две компании и две АЗС

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение концерну «Галнафтогаз» (Львов) на покупку более 50% акций ООО «Пантион-Резерв» (Ивано-Франковск) и ЧП «Лора» (Стрый Львовской обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ разрешил «Галнафтогазу» покупку целостных имущественных комплексов двух автозаправочных станций (АЗС): в Чернигове – у киевского ООО «Строительно-монтажная компания «Примбудсервис» и в Черновцах – у киевского ООО «Темиртранс».

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «ОККО-Нефтепродукт», входящей в состав «Галнафтогаза», взять в субаренду три АЗС в Киевском регионе.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 309 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 343 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).