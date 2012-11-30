МЦОУ осуществил первую поставку обогащенного урана для Украины
«Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ, Россия) 14 ноября осуществил отгрузку обогащенного уранового продукта (ОУП) компании «ТВЭЛ» для фабрикации топливных сборок под потребности атомных электростанций Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МЦОУ.
Согласно сообщению, Международный центр по обогащению урана осуществил первую поставку, направленную на долгосрочное обеспечение потребностей атомной энергетики стран - участниц ОАО «МЦOУ» .
Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года генеральный директор МЦОУ Алексей Лебедев сообщил о подписании с госконцерном «Ядерное топливо» соглашения о включении МЦОУ в процесс поставок топлива на украинские АЭС, осуществляемых российской компанией «ТВЭЛ».
В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО «Международный центр по обогащению урана» с целью производства обогащенного гексафторида урана – топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.
Акционерами ОАО «МЦOУ» являются госкорпорация «Росатом» (РФ, 70% акций), АО «НАК «Казатомпром» (Казахстан, 10% акций), ЗАО «Армянская атомная электростанция» (Армения, 10%) и государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина, 10% акций).