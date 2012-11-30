В Минэнергоугля рассказали, сколько Украина потребит газа в отопительный период

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует потребление газа Украиной в IV квартале 2012 – I квартале 2013 гг. на уровне 38,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в протоколе заседания коллегии министерства энергетики и угольной промышленности, закрепленном приказом министерства №926 от 26 ноября 2012 года.

Согласно документу, за данный период планируется импортировать 20,4 млрд куб. м газа.

Предполагается, что для потребителей Украины в этот период будет отобрано около 8,6 млрд куб. м газа из ПХГ страны.

Также в документе отмечается, что расчеты теплокоммунэнерго за природный газ, потребленный в 2012 году, составят 4,8 млрд грн. Уровень расчетов - 62%.

«Общая задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая возникла в 1999-2012 годах, составляет 11,9 млрд гривен», - сказано в документе.

Как ранее сообщал УНИАН,Украина за 10 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9,7% - до 41,162 млрд куб. м.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко в конце октября текущего года заявил, что потребление газа в Украине с начала года снизилось на 15%, что позволило сэкономить 1,8 млрд долл.

По мнению экспертов из Международного энергетического агентства (МЭА), Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличил реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.