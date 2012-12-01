Норвегия примет участие в строительстве нового укрытия на ЧАЭС

Украина и Норвегия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в Осло в рамках двухдневного официального визита в Королевство Норвегия, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

От Украины соглашение подписал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Владимир Сиротин, от Норвегии - министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Соглашение предусматривает участие Норвегии в строительстве нового безопасного укрытия на ЧАЭС.