Нефть дорожает на фоне макроновостей из Китая

Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник на фоне позитивной статистики по деловой активности в промышленности Китая, сообщает "Прайм".

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.45 мск выросла на 0,38 доллара, или на 0,34%, - до 111,61 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,24 доллара, или на 0,27%, - до 89,15 доллара за баррель.

По данным государственного управления статистики КНР и Китайской федерации логистики и закупок, индекс деловой активности в промышленности страны вырос в ноябре до 50,6 пункта с 50,1 пункта в октябре.

По окончательной оценке банка HSBC, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в октябре.

"Увеличение внутреннего спроса и ликвидности, наряду с повышением степени открытости азиатских экономик, должно способствовать ускорению темпов (роста) в ближайшие месяцы", - говорит эксперт по исследованиям рынков АТР HSBC Фредерик Нойманн, цитируемый агентством Bloomberg.