Акцизы на нефтепродукты в первой декаде декабря останутся на базовом уровне

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не проводило расчета ставок акцизного налога на первую декаду декабря, оставив их на базовом уровне.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, среднее значение котировок нефти сорта Brent за предыдущую декаду (вторую декаду ноября) составило 109,3 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно корректировки ставок акцизного налога действует с 27 мая 2012 года.

Справка УНИАН. Корректирующая сумма к ставкам акцизного сбора не применяется в случае средней биржевой цены нефти в пределах 105-125 долл. за баррель.

Базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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