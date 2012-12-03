«Черноморнефтегаз» заплатит за оборудование компании Muster Services 13,25 млн долл.
Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заплатит британской компании Muster Services Ltd 13,25 млн долл. за колтюбинговую установку.
Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза», размещенном на веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, договор на поставку оборудования был подписан 23 ноября 2012 года.
Срок поставки продукции — 2012-2013 гг.
Как сообщал УНИАН, ГАО «Черноморнефтегаз» планирует до конца года запустить буровую установку «Незалежність» на Одесском месторождении природного газа.
Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.
Колтюбинговые технологии базируются на использовании длинномерных (до 3000-5000 м) безмуфтовых гибких (обычно стальных) труб, наматываемых на барабан и многократно спускаемых в скважину, что позволяет удешевить ремонтно-восстановительные работы, а также решать некоторые задачи, которые невозможно решить при применении колонны составных труб.