«Укртрансгаз» привлечет у трех банков кредиты на 400 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у «Пивденкомбанка», «Терра Банка» и «Дельта Банка» кредиты на общую сумму 400 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Пивденкомбанка» (Донецк) компания привлечет кредит в размере 120 млн грн, у «Терра Банка» (Киев) - 80 млн грн и у «Дельта Банка» (Киев) - 200 млн грн.

Данные кредиты привлекаются сроком на 1 год.

Конечный срок подписания договоров — 30 декабря 2012 года.

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Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. Основными акционерами банка являются Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистая прибыль «Дельта Банка» (Киев) в январе-сентябре 2012 года сократилась против показателя аналогичного периода 2011 года в 8,4 раза - до 61,699 млн грн.

ПАО «Терра Банк» (Киев) создано в 1996 году. На 1 апреля 2012 года акциями банка владело ЧАО «Украинская стратегическая группа», прямое участие — 99,6383%.

ПАО «КБ «Пивденкомбанк» зарегистрировано в октябре 1991 года. На 1 января 2012 г. акциями банка владели ЗАО «Метал Юнион», прямое участие – 45,1204%, опосредованное – 9,3616%, и Руслан ЦИПЛАКОВ, прямое участие – 45,4112%, опосредованное – 54,4820%.