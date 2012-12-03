Литвин: заслушивать информацию о «LNG-терминале» должен новый парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что заслушивать информацию о «LNG-терминале» должен следующий состав парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня во время заседания Согласительного совета, комментируя соответствующее предложение народных депутатов. «Это уже для следующей Верховной Рады», - сказал В.Литвин.

Он объяснил, что если будет принято решение об отставке всего Кабинета министров, то народным депутатам просто не будет кого заслушивать в Верховной Раде (УНИАН:сегодня Президент Виктор Янукович подписал указ об отставке премьер-министра и Кабинета министров).

Как сообщал УНИАН, 26 ноября, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Как уточнил тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявил о готовности уйти в отставку, если это поможет убрать все барьеры в реализации проекта строительства в Украине «LNG-терминала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баланс недели: "LNG-терминал", Международный валютный фонд и НДС-облигации