Добыча угля в Украине за 11 месяцев увеличилась на 5% - до 78,5 млн тонн

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года увеличили добычу угля на 5% - до 78,461 млн тонн с 74,742 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В ноябре добыча угля по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась до 7,042 млн тонн с 6,996 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля по сравнению с 2010 годом на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

В 2012 году украинские власти ставят целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.