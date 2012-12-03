ДТЭК назначил директора по генерации электроэнергии

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, назначил директором по генерации электроэнергии Сергея Тазина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, до прихода в ДТЭК С. Тазин являлся руководителем ЭОН Россия – подразделения энергетического концерна E.ON AG, ранее возглавлял российские энергетические компании «Оптовая Генерирующая компания-3», «ЕвроСибЭнерго», более 7 лет занимал руководящие должности в подразделениях международной энергетической компании AES, 5 лет работал в компании General Electric (США).

Как сообщалось, ранее эту должность занимал Роман Сердюков, занимавший до этого должность генерального директора ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» крупнейшей теплоэнергогенерирующей компании Украины.

ДТЭК ввел должность директора по энергогенерации в мае 2012 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.

На сегодня общая установленная мощность всех энергоблоков ДТЭК составляет 18,2 ГВт.