Министерству энергетики передадут 100% акций Одесской и Херсонской ТЭЦ

Кабинет министров Украины своим постановлением № 1106 от 28 ноября т.г. обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передать в управление Министерству энергетики и угольной промышленности 100% пакеты акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" и ПАО "Одесская ТЭЦ", сообщает правительственный сайт.

Как отмечается в постановлении, Херсонская и Одесская ТЭЦ должны быть переданы Минэнергетики в месячный термин.

Как сообщал УНИАН, постановлением КМУ №713 от 6 августа 2012 г. НАК "Нафтогаз Украины" было поручено в месячный срок передать ФГИУ для дальнейшей приватизации 100% пакеты акций ПАО "Херсонская ТЭЦ", ПАО "Одесская ТЭЦ", а также ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5". Последняя была реализована на приватизационном конкурсе малоизвестной киевской компании «Укристгаз» за 339,9 млн грн.