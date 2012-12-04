Россия и Турция могут договориться о расширении «Голубого потока» – Путин

Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что Россия и Турция могут договориться о расширении газопровода «Голубой поток», в том числе, для поставок газа на рынки третьих стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об это он сказал 3 декабря в Стамбуле на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Не будем забывать, что у нас давно уже работает, так называемый «Голубой поток». Это 16 млрд куб м, которые мы поставляем по этой трубопроводной системе прямо в Турцию. Я не исключаю, что мы можем договориться с нашими турецкими друзьями расширить возможности «Голубого потока», в том числе, с выходом на рынки третьих стран», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что Турция становится энергетическим хабом (в общем смысле, узел какой-то сети - УНИАН) для Европы.

По его словам, главным приоритетом для России является диверсификация маршрутов доставки российского сырья на внешние рынки.

Справка УНИАН. «Голубой поток» — газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Общая протяженность газопровода — 1213 км.

«Голубой поток» был построен в рамках российско-турецкого соглашения от 1997 г., по которому Россия должна поставить в Турцию 364,5 млрд куб м газа в 2000-2025 гг.

Кроме этого маршрута, значимая часть поставок российского газа в Турцию осуществляется транзитом через территорию Украины.