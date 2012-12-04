В Украине в результате непогоды обесточено 302 населенных пункта

На протяжении 3 декабря и в ночь на 4 декабря из-за неблагоприятных погодных условий - сильных порывов ветра, мокрого снега с дождем, - в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 302 населенных пунктов в 14 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, без электроснабжения остаются в Херсонской области - 86 населенных пунктов, в Киевской области – 43, в Днепропетровской – 33, в Полтавской – 30, в Одесской – 29, в Запорожской – 25, в Черниговской – 12, в Винницкой – 11, в Николаевской – 8, в Житомирской – 6, в Луганской – 6, в Кировоградской – 5, в Черкасской и Волынской областях по 4 населенных пункта.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.