Нефть дешевеет на статданных из США

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на статистике по индексу деловой активности в промышленности США за ноябрь, разочаровавшей участников рынка, свидетельствуют данные торгов, сообщает «Прайм».

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.13 мск снизилась на 0,28 доллара, или на 0,25%, - до 110,64 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,37 доллара, или на 0,42%, - до 88,72 доллара за баррель.

По данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился на 2,2 процентного пункта - до 49,5% с 51,7% в октябре. Аналитики предполагали уменьшение индикатора до 51,4%.

"Неожиданно слабые данные из США привели к ухудшению настроений инвесторов и уменьшению "аппетитов" к риску, которые наблюдались накануне благодаря статистике из Китая", - полагает стратег Crеdit Agricole Кинтай Чунг (Kintai Cheung), чей комментарий наводит агентство MarketWatch.