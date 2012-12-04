Австралийская Woodside потеснила Газпром на рынке сжиженного газа

Крупнейшая нефтегазовая компания Австралии Woodside Petroleum приобретет 30 процентов израильского газового месторождения Leviathan, нарушив планы Газпрома по укреплению позиций в Европе и экспансии на рынке сжиженного газа.

Как сообщает агентство Reuters, Woodside заплатит за Leviathan до 2,5 млрд долларов и станет еще одним крупным игроком на рынке сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Газпром, поставляющий до трети потребляемого в Европе газа, также претендовал на этот проект, предполагающий экспорт СПГ в Европу и Азию. Другими претендентами были французская Total и China's National Offshore Oil Corporation, сообщили источники.

Аналитики считают, что экспорт СПГ с месторождения начнется к концу десятилетия, а проект идеально расположен для снабжения как Европы, так и Азии.

"Партнеры Leviathan хотели кого-то с опытом добычи и продажи СПГ. В этой сфере у Газпрома есть некоторый опыт, но он ограничен", - сказала аналитик IHS Global Insight Катрин Хантер.

"На принятие этого решения, вероятно, повлияли и стратегические соображения, учитывая, что Газпром уже является первостепенным поставщиком газа в Европу. Вероятно, более привлекательным показалось привлечение новой компании, имеющей кроме того опыт продаж в Азии".

Запасы Leviathan, расположенного в Средиземном море в 130 километрах от израильского порта Хайфа, оцениваются в 481 миллиард кубометров, что почти соответствует годовому потреблению Европы.