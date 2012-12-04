ЕБРР предоставит дополнительно 190 млн евро на хранилище ядерного топлива и «Укрытие»

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский 4 декабря подписал Соглашение о внесении изменений в Грантовое соглашение между правительством Украины, Государственным специализированным предприятием «Чернобыльская АЭС» и Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Хорошковского, напомнив, что соответствующее решение было принято правительством 14 ноября 2012 года.

Согласно договору, банк предоставит Украине дополнительный грант в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС.

Этот взнос станет последним для сбора необходимых 740 млн евро, из которых 550 млн евро было привлечено по результатам международной Донорской конференции 19 апреля в 2011 г. в Киеве, сообщили в пресс-службе.

«Подписание указанного соглашения стало результатом совместных усилий украинского правительства, ЕБРР и мирового сообщества, направленных на преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Его практическая реализация будет способствовать также решению экономических и социальных вопросов, связанных с выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС», - заявил В.Хорошковский.