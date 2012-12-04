Кабмин прогнозирует в 2013 году рост транзита газа

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2013 год прогнозирует увеличение транзита газа через территорию Украины до 110 млрд кубометров.

Об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.

Согласно документу, при предусмотренной Налоговым кодексом ставке рентной платы 1,67 грн за 1 тыс. куб. м на 100 км расстояния и среднего расстояния транзитной транспортировки природного газа - 1180,68 км - поступления от рентной платы в бюджет-2013 должны составить 2 млрд 168,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2012 года сократила транзит газа до 69,196 млрд куб. м, что на 20,2% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в 2011 году увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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