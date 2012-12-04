Каськив надеется на продолжение сотрудничества с Gas Natural Fenosa

Тель-Авив.Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив надеется, что сотрудничество с испанской компанией Gas Natural Fenosa по реализации проекта «LNG-терминал» будет продолжено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед презентацией национальных проектов в Тель-Авиве в Израиле.

Он отметил, что вопрос о продолжении сотрудничества украинская сторона планирует поднять после того, как с компанией Gas Natural Fenosa будет закончено расследование инцидента с подписанием 26 ноября соглашения о сотрудничестве.

«Я обратился к президенту компании, чтобы после выяснения обстоятельств мы могли провести встречу по вопросу дальнейшего сотрудничества», - сказал В.Каськив.

Он отметил, что сотрудничество может быть продолжено по различным направлениям, речь не идет лишь о консорциуме инвесторов.

«Эта работа может быть в разных направлениях, не только участие в консорциуме», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашения о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как уточнял тогда журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании.

Позднее Джорди Бонвеи в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.